Hakan Calhanoglu vuole assolutamente giocare contro la Roma. Questo è quanto rivela il Corriere dello Sport, che sostiene come il turco cercherà di recuperare dalla distorsione alla caviglia in tempo per il match contro i giallorossi.

Oggi il numero 10 sosterrà un provino a Milanello nella speranza di essere convocato: il fatto che ieri abbia svolto lavoro personalizzato rende però pessimista mister Pioli. In caso di assenza di Calhanoglu giocherà trequartista Brahim Diaz.