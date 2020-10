CdS – Casarin: “Netto il rigore su Ibra. Giusto non dare il rigore all’ Inter. Era fuorigioco”

Dopo le polemiche post Derby su alcune decisioni dell’ arbitro Mariani, è intervenuto nella rubrica “Fischio Finale” sulle colonne del Corriere della Sera l’ex arbitro e designatore arbitrale, Paolo Casarin, commentando le scelte dell’ arbitro romano: “Non si discute il rigore per il Milan. Netto il fallo di Kolarov su Ibrahimovic. Mariani dimentica qualche fallo ai limiti delle aree, suscitando proteste a bordo campo. Secondo tempo combattuto con Mariani che fischia un rigorino per contatto tra Donnarumma e Lukaku. La VAR scopre il fuorigioco di Lukaku sul tocco di Eriksen (quello di Kjaer, involontario, non rimette in gioco il nerazzurro) e il rigore scompare.”