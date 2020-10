CdS – Il piano playoff è realtà: 12 squadre per lo Scudetto

Il campionato deve terminare. Questo il diktat della UEFA che non può permettersi un ulteriore rinvio degli Europei e pretende che tutte le prime divisioni abbiano un campione entro la fine di maggio. L’emergenza Coronavirus non smette però di creare problemi al mondo del calcio e in Italia è già pronto il piano alternativo.

Il Corriere dello Sport rivela che per concludere la Serie A si sta pensando ad un qualcosa di nuovo e mai sperimentato. Il girone di andata si chiuderebbe come programmato e a quel punto le prime 12 del campionato verrebbero divise in due gironi da 6 con partite di andata e ritorno: le prime due di ogni raggruppamento giocherebbero le semifinali in gara secca e poi la finale.