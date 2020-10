Il Corriere dello Sport fa il punto sulla disputa del derby. La partita sarà giocata in quanto l’Agenzia di Tutela della Salute di Milano non si oppone al match nel caso (come sicuramente succederà) le due squadre rispettino il protocollo. Per l’Inter la speranza è di recuperare Bastoni, positivo da una settimana. In quanto asintomatico gli basterà essere negativo entro venerdì per poter essere convocato. Diverso è il caso dei rossoneri: Gabbia non ci sarà.