CdS – “Mago” Ibrahimovic ha stravolto il Milan

Zlatan Ibrahimovic è il padrone di Milano. Lo svedese ha abbattuto l’Inter con due gol e ha riportato i rossoneri alla supremazia cittadina. I meriti dell’attaccante non possono però essere riassunti con la sola partita di ieri sera.

Il Corriere dello Sport sottolinea che l’arrivo al Milan del campione scandinavo ha stravolto completamente la squadra, come se fosse un “mago” con una bacchetta magica capace di far rendere i compagni più di quanto avessero mai fatto. La stagione è ancora agli inizi ma si prospetta piena di soddisfazioni per i tifosi rossoneri.