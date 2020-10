CdS – Tentativo per Thauvin a zero a luglio

Come riportato da Tuttosport, il Milan starebbe pensando ad un rinforzo a parametro zero per la prossima stagione. Nel mirino del Milan, attualmente, c’è Florian Thauvin, ala destra attualmente in forza al Marsiglia. Il contratto del francese con il club di Ligue 1 scadrà il 30 giugno 2021 e, a meno di rinnovi, sarà libero di firmare per qualsiasi squadra. Per questo motivo, il Milan sarebbe propenso a fare un tentativo per il talento francese, utile in tutti i ruoli offensivi. L’affare sarebbe comunque molto oneroso, in quanto Thauvin ha uno stipendio di 4 milioni di euro annui e accetterà ovviamente offerte discretamente più alte.