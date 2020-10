Ceccarini: “Il Milan ci riproverà per Tomiyasu”

Il Milan non si ferma qui per quanto riguarda i rinforzi. Maldini e Massara non si accontentano del bel momento della squadra e sanno che con tre competizioni i reparti sono da allargare.

Dopo il mancato colpo in difesa, infatti, i rossoneri si sono trovati in difficoltà per alcune gare, rischiando di non poter sfruttare un giocatore di ruolo se si fosse rivelata necessaria la sostituzione. Per questo a gennaio, come riporta Nicolò Ceccarini, si riproverà l’assalto a Tomiyasu, centrale di difesa del Bologna:

“I rossoneri stanno vivendo un momento d’oro, tra campionato ed Europa League non hanno sbagliato un colpo ma questo non ha cambiato i piani per il rafforzamento della squadra, che ha sempre bisogno di un forte centrale difensivo. E il Milan è pronto a tornare all’assalto di Tomiyasu del Bologna. Il discorso è aperto“.