Celtic Glasgow, un avversario da non sottovalutare

Giovedì alle ore 21:00 va in scena la prima partita del girone di Europa League per il Milan. L’avversario sarà il Celtic di Glasgow.

I rossoneri arrivano a questa sfida in condizioni ottime, cavalcando una striscia di risultati lunga e convincente e con la ciliegina della vittoria nel derby contro l’Inter.

Non bisogna però sottovalutare il Celtic. Gli scozzesi hanno iniziato la stagione alla grande; si trovano attualmente secondi nel campionato scozzese, con 8 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle 10 partite disputate fino ad ora. Vantano anche 25 gol fatti e solamente 7 subiti.

I biancoverdi, tra l’altro, sono arrivati in Europa League solo a seguito del mancato passaggio del preliminare di Champions League, competizione ben conosciuta dalla squadra, avendo partecipato al torneo ben 34 volte con addirittura una vittoria.

Motivo ulteriore per non perdere la concentrazione è la partita giocata dal Celtic questo sabato. Esattamente come per il Milan, in questo weekend è andato in scena il sentitissimo derby di Glasgow tra Celtic e Rangers. L’Old Firm è terminato con la vittoria dei Rangers per 2-0.

I biancoverdi saranno quindi molto motivati a riscattare questa sconfitta con una prestazione di sostanza contro il diavolo, che dovrà dare il massimo per poter superare la compagine scozzese.