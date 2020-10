Celtic, l’allenatore è furioso: “C’è una talpa”

Il Celtic sembra in crisi dopo il K.O. contro i rivali storici dei Rangers. Il tecnico Neil Lennon sembra preoccupato soprattutto per ciò che sta avvenendo nello spogliatoio. L’allenatore, infatti, in un’intervista rilasciata alla BBC ha sottolineato il suo sospetto su una possibile ‘talpa‘ che avrebbe svelato ai media la formazione anti-Rangers:

“Sono cose disgustose. Sto facendo il possibile per proteggere la privacy ma qualcuno spiffera i nostri segreti“.



Il Celtic sarà impegnato giovedì sera per la prima giornata della fase a gironi di Europa League contro il Milan, che dovrà sfruttare il momento no degli scozzesi. Non sarà facile, dato che il Celtic da un decennio domina la Scottish Premiership e insegue il decimo campionato consecutivo vinto, che rappresenterebbe un record per la Scozia.