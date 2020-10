Celtic-Milan: i precedenti tra le due squadre

Il debutto dei rossoneri in Europa League sarà stasera a Glasgow contro il Celtic. Le due squadre si affrontano per la prima volta in Europa League, ma in Champions si sono già affrontate per 10 volte di cui 5 in Scozia.

La prima volta che il Milan fece visita al Celtic era il 1969 e i rossoneri riuscirono a passare il turno di Coppa dei Campioni grazie al gol messo a segno da Prati dopo lo 0-0 di San Siro, un gol che contribuì a riportare a Milano la coppa. Grazie alla vittoria di quella coppa il Milan si qualificò per giocare e successivamente vincere la coppa Intercontinentale contro l’Estudiantes proprio il 22 Ottobre di 51 anni fa.



Per rivedere un Celtic-Milan si dovrà aspettare il 2004, le due squadre si affrontarono nella fase a gironi della stessa competizione, che nel frattempo aveva cambiato il nome in Champions League, concludendo il match sullo 0-0.

Fu un 0-0 anche il Celtic-Milan degli ottavi di finale di andata della Champions League 2007, competizione che a fine stagione sarà nelle mani del Milan.

Nello stesso 2007, le due squadre si incontrano nuovamente alla fase a gironi della Champions League successiva sancendo l’unica vittoria scozzese contro i rossoneri per 2-1.



L’ultimo precedente si giocò il 26 Novembre 2013 e i rossoneri ne uscirono vincenti grazie ai gol di Kakà, Zapata e Balotelli.