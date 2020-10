Celtic-Milan: Ibrahimovic a caccia della top 10 dei marcatori UEFA all-time

Nella serata di Celtic-Milan, Zlatan Ibrahimovic va a caccia di altri traguardi personali. Il gigante svedese, che stasera guiderà l’attacco rossonero al Celtic Park, è ad un passo dall’entrare nella top 10 dei marcatori di tutti i tempi nelle competizioni UEFA, un traguardo distante al momento 4 gol. Al momento infatti Ibra si trova in 13° posizioni, con 57 reti, inseguendo Henry (59), Larsson (59) e al decimo posto Aguero (61). Vista la contemporanea presenza del Kun nella Champions League, più probabile che il target da superare per entrare in questa speciale classifica sia Gerd Muller (62). Stasera per il n°11 parte dunque la rincorsa.