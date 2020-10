A gennaio 2021 il prestito di Mattia Caldara scadrà. Dopo il recente infortunio al tendine rotuleo e le prestazioni non brillantissime, l’Atalanta potrebbe non riscattarlo. Il Milan è in emergenza difensiva e il rientro del giovane, su cui la società fece un grande investimento nello scambio con Bonucci, potrebbe rappresentare una soluzione. Resteranno comunque da vedere le condizioni fisiche del giocatore e, soprattutto, le intenzioni dei bergamaschi.