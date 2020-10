Cm.com – Dalot e il cambio di formula tentato durante la trattativa

Il Milan in estate ha messo a segno il colpo Diogo Dalot. Il terzino portoghese non ha convinto con la maglia dei reds e il Manchester United ha deciso di mandarlo in prestito. Il Milan, ha ottenuto così il giocatore in prestito secco ma durante la trattativa ha provato a convincere i dirigenti del Man United ad inserire un opzione di riscatto.

Niente da fare, lo United crede molto nel potenziale del giocatore, tanto da rifiutare anche una cifra molto alta per un eventuale riscatto. Il Milan, vista la concorrenza per il giocatore, si è dovuta accontentare di questa formula per non rischiare di perderlo del tutto.

Ma come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera nelle prossime finestre di mercato proverà a convincere il club inglese a cedere il giocatore a titolo definitivo.