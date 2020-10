Cm.com – Si punta Nuno Mendes per gennaio

Come riporta Calciomercato.com, verso metà settembre Massara si è dimostrato interessato al terzino sinistro portoghese classe 2002, Nuno Mendes, ma lo Sporting Lisbona non ha voluto trattare la cessione. Il Milan però non si arrende e per gennaio è pronta la nuova offensiva.

Il club rossonero resta attento al panorama dei giovani talenti. Vuole portare avanti un progetto che sta iniziando a dare risultati. Il terzino portoghese, compagno di squadra nella nazionale under 21 di Dalot e Leao, è già titolare nel club portoghese.

Ma i rossoneri se vogliono accaparrarsi il giocatore dovranno fare in fretta. Per il difensore hanno mostrato il proprio interesse anche l’Arsenal, il Manchester United e il Wolverhampton.