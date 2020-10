CM – Milan e Tottenham, quanti intrecci di mercato

Il mercato si è chiuso da circa due settimane ma gli argomenti di trattative saltate, aneddoti e acquisti futuri, sono sempre d’ attualità. Come riporta calciomercato.com, Milan e Tottenham hanno lavorato per un doppio affare questa estate. Serge Aurier è stato a lungo trattato dal Milan. Trattativa reale, arenatasi per una richiesta ritenuta troppo alta da “Casa Milan”. L’ offerta di 15 milioni non ha mai soddisfatto gli Spurs che reputavano l’ affare realizzabile su una base di almeno 20 milioni. Il Milan ci ha provato realmente finchè non ha deciso di virare su Diogo Dalot.

La trattativa mai venuta fuori e che la redazione di CM racconta, è per Danny Rose. Il giocatore è stato proposto al Milan come vice di Theo Hernandez a fine mercato a delle condizioni vantaggiose. La mancata cessione di Conti e l’ acquisto di Dalot, hanno portato al rifiuto da parte della dirigenza rossonera. Il “no” nasce proprio dalle adattabilità di Calabria e Dalot sulla fascia sinistra