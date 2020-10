CM – Segnali positivi da Calhanoglu. Domani test in vista della Roma

Secondo quanto scritto da Calciomercato.com, l’infortunio di Hakan Calhanoglu alla caviglia sinistra migliora giorno dopo giorno.

Il turco sta seguendo allenamenti riabilitativi personalizzati per cercare di essere a disposizione nel più breve tempo possibile in vista dei match contro Roma e Sparta Praga.

Domani sarà una giornata decisiva per il 10 che sosterrà un provino per capire se potrà essere presente lunedì sera contro la Roma. Il Milan non ha intenzione di forzare il recupero, il turco verrà impiegato solo se in buona condizione.