Compagnoni: “Il Milan non parte tra le prime quattro, ma nel ritorno ha fatto 41 punti, potrebbe ripetersi”

Intervenuto a Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha parlato delle possibili ambizioni stagionali del Milan. Ecco le sue parole:

“Per lo scudetto è probabile che ci vorranno 88/90 punti, un po’ troppi per il Milan. Siamo tornati alle sette sorelle, tutte e sette possono tornare in Champions. Il Milan forse nella griglia attuale non parte tra le prime quattro, ma nel girone di ritorno dello scorso anno ha fatto 41 punti, non escludo che non possa riuscirci anche ora. Con 82 punti in Champions ci vai. Sulla carta forse il Napoli ha qualcosa in più di Lazio e Milan”.