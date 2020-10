Daniele Bonera è risultato positivo al Covid-19. La situazione dell’ex difensore, ora collaboratore tecnico di Pioli, è monitorata giorno per giorno ma non preoccupa eccessivamente i rossoneri. Come riporta il Corriere della Sera infatti Bonera non è entrato in contatto con il gruppo squadra se non sul campo e con il distanziamento, non condividendo con loro né lo spogliatoio né il ristorante.