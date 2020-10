CorSera – “Milan, quanto vali?”

Mario Sconcerti ha pubblicato un articolo su Corriere della Sera in cui parla del valore del Milan. Secondo il giornalista, il Milan ha un valore di mercato inferiore a Inter, Juve e Napoli, ma sullo stesso livello di Roma e Atalanta. Il vantaggio che Sconcerti riconosce al Milan sta nella leggerezza con cui è costruita la rosa: “la squadra è completa e lasciata senza responsabilità dai tifosi”. Insomma, il Milan viene definito come un miracolo giovanile che si imporrà sulla Serie A solo col passare del tempo. L’unica pecca che viene esposta sta in Ibrahimovic: il Milan dipende troppo da lui, ma è allo stesso tempo importantissimo per gli insegnamenti che può dare ai compagni.