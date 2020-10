CorSera – Rinnovi: Donnarumma e Calha sono le priorità

Negli ultimi mesi, i due giocatori, oltre a Zlatan, più importanti per il Milan sono stati Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Con la fine del mercato, il club rossonero ha deciso di impegnarsi nel rinnovo del contratto dei due giocatori, che altrimenti potrebbero andare via da Milano già a Luglio 2021 (gratis).

Per quanto riguarda il turco, le richieste del suo staff sono parecchio onerose: si vorrebbe passare da 2.5 milioni annui a 5 milioni di euro, proposta che difficilmente sarà accolta dal Milan. La società di via Aldo Rossi deve comunque pensare ad una buona alternativa, perché su Calhanoglu ci sono diversi club, quali Juve e Atletico.

La situazione attorno a Gigio Donnarumma appare più semplice, in quanto la priorità non sembra essere l’ingaggio. L’entourage del portiere ha chiesto un notevole incremento e il Milan ha proposto un massimo di 8 milioni (insufficiente alle richieste), ma la trattativa si sbloccherebbe facilmente se il Milan inserisse una clausola per permettere al portiere di liberarsi quando vuole.