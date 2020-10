CorSera – Tomiyasu, offerta di 15 milioni, il Bologna ne chiede 25

Dopo la positività di Duarte al Covid, il Milan ha dovuto accelerare per trovare un ulteriore rinforzo in difesa. Lasciata in disparte la pista che porta a Milenkovic, per ora troppo costoso, i rossoneri hanno virato su Tomiyasu del Bologna. Il difensore giapponese, che sa fare anche il terzino, ha colpito molto nella scorsa Serie A, ed ora sarebbe pronto ad approdare in rossonero. Il Bologna non è intenzionato a cedere una delle sue stelle a poco e, come dice il Corriere della Sera, proverà a monetizzare più che può.

C’è comunque ottimismo a Milano, in quanto il Bologna è disposto ad accettare l’affare per 25 milioni di Euro, dieci in più di quelli offerti da Maldini e Massara. Probabilmente la chiusura dell’affare è questione di tempo, con i club che potrebbero trovare un accordo a metà strada nelle ultime ore di mercato.