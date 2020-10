Da Ibra a Ibra: 10 anni dopo il Milan si affida ancora a lui

La vittoria di un derby in casa rossonera manca da troppo tempo. Era il Gennaio 2016 quando, grazie ai gol di Alex, Bacca e Niang, il Milan riuscì per l’ultima volta in Serie A a portarsi a casa la stracittadina.

Quel derby, così come quello deciso da De Jong nel Maggio 2014 e quello dell’Aprile 2011, era un Milan-Inter e se dovessimo cercare l’ultima volta in cui il Milan la spuntò in un Inter-Milan dovremmo tornare addirittura all’anno dello Scudetto, il 2010-11, dieci anni fa.

Era un Milan totalmente diverso rispetto a quello attuale anche se là davanti figurava sempre lo stesso nome: Zlatan Ibrahimovic. Fu proprio lo svedese a decidere quella stracittadina battendo dagli undici metri Castellazzi dopo che Materazzi, scivolando, lo stese.

10 anni dopo il Milan si affida ancora al suo numero 11 con l’obiettivo di tornare a vincere il derby dopo quasi cinque anni e farlo fuori casa sfatando anche questo mito.