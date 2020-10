Derby, aumentano i positivi in casa Inter

Il Covid 19 ha deciso di non dare tregua ai nerazzurri di mister Conte. Della tarda mattinata di oggi è la notizia, comunicata ufficialmente dal sito dell’ Inter, che Ashley Young è risultato positivo al covid. Il suo nome si aggiunge a quelli di Skriniar, Gagliardini, Bastoni, Nainggolan e Radu. Ormai sono 6 i positivi e da protocollo, al decimo positivo, l’ Inter potrebbe richiedere il rinvio del match. Sarà un derby che, se giocato, passerà alla storia più che per le scelte tecniche, per i bollettini medici.