Milan, la Curva Sud farà sentire la sua presenza in vista del derby

In un periodo storico come quello che stiamo affrontando a causa dell’emergenza coronavirus, i tifosi del Milan hanno trovato un modo per stare vicini e sostenere la squadra in vista del derby contro l’Inter in programma domani sera.

Dal sito della Sud, infatti, è stato emesso un comunicato nel quale si invitano i tifosi rossoneri alle ore 15.50 in via Traiano con scooter e moto.

I milanisti (muniti di sciarpe, bandiere, stendardi del Milan e della Curva, oltre che di mascherine) aspetteranno il pullman del Milan a bordo strada e, al suo arrivo, si accoderanno per accompagnare i giocatori alla stadio.