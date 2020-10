Deulofeu: “Milan? Non vedo l’ora di incontrarli”

Dopo la partita vinta in Coppa Italia contro il Vicenza, Gerard Deulofeu (che è anche andato in gol) ha parlato – tra le altre cose – del match di domenica contro i suoi ex compagni del Milan. Ecco le sue parole:

“Piano piano sto tornando al mio livello, col passare dei giorni ho più forza, più energia. Non vedo l’ora arrivi la partita con il Milan, ho buone sensazioni. Il ruolo? Mi piace giocare sulla sinistra, mi sto riabituando all’uno contro uno, possiamo fare un ben campionato, se riusciremo anche a giocare più velocemente possiamo toglierci soddisfazioni“.