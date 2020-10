Diavolo da record: dopo ieri questo Milan entra nella storia per due motivi

Sono due i record battuti dal Milan di Pioli grazie al Milan-Roma andato in scena ieri sera e grazie alla stella Zlatan Ibrahimovic.

Ibra e il suo Milan nella storia rossonera: ecco perchè

Anche solo la striscia di imbattibilità arrivata ormai a 22 partite è sufficiente a questo Milan per stupire.

Ma questa squadra non si limita a stupire; La Gazzetta dello Sport ci tiene infatti a sottolineare i due record battuti dai ragazzi di Pioli ieri sera grazie al 3-3 ottenuto contro la Roma.

Chi è il principale artefice di tali gioie è indubbio; grazie ai gol di Zlatan Ibrahimovic, infatti, i rossoneri hanno segnato almeno 2 gol per 11 partite di fila, e ciò non succedeva dal 1959.

Ma le reti dello svedese hanno anche permesso ai rossoneri di andare in gol per 25 partite consecutive. Non succedeva dal 1973.