Diego Dalot, trattativa in chiusura

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la trattativa tra Milan e Diego Dalot sarebbe a buon punto, e ci si aspetta una vicina chiusura. L’interessamento del Milan per il terzino destro del Manchester United è nota da qualche giorno, e i rossoneri si affrettano a chiudere.

11 presenze e un gol per lui la passata stagione, di cui 3 partite in Europa League. Il giocatore sarebbe quindi un ottimo rinforzo per la fascia destra in vista delle varie competizioni a cui parteciperà quest’anno il diavolo.