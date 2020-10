Milan: domani allenamento a ranghi ridotti

Dopo ben tre giorni di riposo, domani il Milan tornerà ad allenarsi in quel di Milanello. Ovviamente Pioli non avrà a disposizione i 14 giocatori che sono partiti per i vari impegni con le rispettive nazionali.

Oltre a quelli non convocati, come Calabria, Hernandez, Castillejo, Kalulu, Colombo e Maldini, Pioli spera di rivedere in gruppo anche gli indisponibili. Romagnoli e Rebic stanno sfidando il tempo per provare a recuperare in vista del Derby, oltre ovviamente a Zlatan Ibrahimovic ai box a causa del Coronavirus..