Rinnovo Donnarumma, ecco l’ultima strategia del Milan

Il rinnovo di Gigio Donnarumma è sempre stato un argomento ostico in casa Milan. C’è sempre stata incertezza riguardo il futuro del giovanissimo portiere. I tifosi rossoneri sperano in un felice epilogo; ci sarebbe infatti un’ulteriore strategia del Milan per chiudere il rinnovo.

POSSIBILE PROMOZIONE DI ANTONIO DONNARUMMA

Stando a quanto riporta il Giornale, il Milan starebbe pensando di promuovere Antonio Donnarumma, fratello del titolare del Milan, al ruolo di secondo portiere.

Sarebbe, da un lato, sia una strategia per convincere Gigio a rinnovare entro giugno 2021, ma anche una soluzione per mettere una pezza ai palesi limiti tecnici dell’attuale secondo portiere, Tatarusanu.