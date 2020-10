CorrSera – Il Milan spinge per il rinnovo di Donnarumma: le due parti stanno trattando

Ore frenetiche a Casa Milan pur di assicurarsi quanto prima un rinnovo che sarebbe fondamentale per il club rossonero: quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è reduce dalla prima assenza stagionale, nell’ultimo match di campionato pareggiato 3-3 contro la Roma, causa la riscontrata positività al COVID-19, che ha confermato ancor di più la sua importanza in rosa.

Secondo il Corriere della Sera, i contatti tra le due parti – la dirigenza rossonera e il Milan e l’agente del 99, Mino Raiola – sono iniziati ormai da tempo, anche se non sono stati compiuti passi in avanti abbastanza significativi. Il Milan sta facendo di tutto per assicurarsi il rinnovo del suo prodigioso estremo difensore, e la volontà del ragazzo è quella di restare in rossonero, per cercare di riportare il club in Champions League e quindi disputarvi le prime gare della massima competizione europea con lo stesso club che lo ha svezzato.