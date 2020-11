GdS – Raiola a Milano per trattare il rinnovo di Donnarumma

La dirigenza del Milan è continuamente al lavoro per prolungare i contratti dei pilastri della squadra: uno di questi è sicuramente Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri non hanno la minima intenzione di perdere il portiere della Nazionale a zero e, per questo, hanno già avviato dei dialoghi costruttivi con Mino Raiola.

In questi giorni infatti, l’agente del calciatore si trova a Milano per lavorare al prolungamento di contratto del suo assistito, uno priorità assoluta del club milanese.