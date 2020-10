Duarte non è ancora guarito. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, il difensore brasiliano non è ancora uscito dal tunnel del Covid-19. Trovato positivo il 22 settembre, il giocatore rossonero non ha ancora avuto i due tamponi con esito negativo e di conseguenza dovrà restare ancora in quarantena per qualche giorno prima di poter nuovamente verificare le sua negatività.