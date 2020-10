Ecco Romagnoli: rientra al derby e festeggia 200 presenze in A

Indisponibile dal 21 luglio per un problema al polpaccio, il difensore rientra nel derby con una speciale cifra tonda: 200 presenze in Serie A. Il capitano rossonero, però, non avrà un compito semplice. Dovrà infatti arginare Lukaku e Lautaro Martinez, di certo non i clienti più facili da gestire.

Dalla sua ultima partita Romagnoli ritrova una squadra leggermente diversa, integrata dai giovani innesti, ma con la stessa fiducia post-lockdown. Su questi presupposti il difensore dovrà far passare i tre mesi di stop in un fischio d’inizio.