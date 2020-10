Eriksen: “Kjaer mi ha aiutato a inserirmi nel calcio italiano”

Christian Eriksen, centrocampista offensivo dell’Inter e della nazionale danese, è intervenuto ai microfoni di TV2 prima del match vinto contro l’Islanda, parlando sia delle 100 presenze con la Danimarca, che dell’avventura in Italia:

“È davvero una bella cosa raggiungere 100 presenze con la maglia del proprio Paese, ma quando giochi non ci pensi. Simon Kjaer mi ha aiutato tanto, parla correttamente l’italiano: gli ho chiesto un sacco di cose su come si vive in Italia e su come adattarmi al calcio italiano”.