Festival dello sport – Arrigo Sacchi: “Dal Milan mi aspetto un calcio più internazionale”

Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport durante il Festival dello Sport intitolato “We are the Champions”, Arrigo Sacchi ha parlato del suo grande Milan e del progetto giovani di questo Milan.

La sua più grande impresa sportiva: “Far correre in avanti i giocatori italiani (ride). Tutte quelle partite che abbiamo interpretato giocando un calcio divertente e spettacolare, vincendo con merito. Per me una vittoria senza merito non è una vittoria.”

Il Milan dei giovani di oggi: “Stanno crescendo grazie a Pioli. Pioli è una persona stupenda e un bravo allenatore. Adesso deve cercare di dare un calcio internazionale.”