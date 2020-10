Il Monza non si rinforzerà ancora con un altro ex Milan dell’ultimo Scudetto. Secondo Monza-news.it infatti, nei giorni scorsi Mathieu Flamini si era proposto al club di Berlusconi, con l’obiettivo della promozione in Serie A. I brianzoli però avrebbero declinato l’offerta e non sarebbero interessati al francese ex Milan e Arsenal.