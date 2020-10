France Football – Dream Team: presenti dodici ex giocatori rossoneri

A causa della pandemia scoppiata quest’anno il Pallone d’oro 2020 non verrà assegnato, per tale motivo France Football ha deciso di eleggere un ‘Dream Team’ composto dai più grandi calciatori di tutti i tempi. I giudici di questa speciale competizione saranno gli stessi 170 giornalisti che ogni anno eleggono il miglior giocatore europeo, ma in questo caso dovranno scegliere da una lista di 10 giocatori per ruolo, i migliori di sempre nelle rispettive posizioni.

Tra i papabili ‘vincitori’ di questa particolare competizione ci sono moltissimi campioni che hanno indossato la maglia rossonera, ecco quali sono:

Franco Baresi,

Paolo Maldini,

Clarence Seedorf,

Frank Rijkaard,

Andrea Pirlo,

Gianni Rivera,

Roberto Baggio,

Ruud Gullit,

David Beckham,

Marco Van Basten,

George Weah,

Ronaldinho