Come riportato dal Corriere della Sera e dal Corriere dello Sport, in data odierna Matteo Gabbia è risultato positivo al tampone per il Coronavirus.

Lo conferma anche la società con un comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19.“

Il Milan dovrà probabilmente rinunciare al suo difensore centrale in vista del derby.