Gazidis a SportLab: “Siamo pronti ad affrontare il futuro”

Ivan Gazidis è intervenuto a SportLab, evento organizzato da Tuttosport e dal Corriere dello Sport. L’AD del Milan ha affrontato le questioni del momento e ha espresso la sua opinione sul mondo del calcio:

Il mondo del calcio sta cambiando, i tifosi non seguono il calcio come noi in passato. Sentono il bisogno di appartenere ad una comunità e dobbiamo trovare il modo di accontentarli. Nel futuro lo seguiranno in modo completamente diverso, anche attraverso i videogiochi. Importante è il pubblico e il calcio femminile, che stanno crescendo tanto. Dobbiamo avere mentalità aperta per il futuro che va affrontato con i metodi di diffusione digitale.