Gazidis: “Il calcio italiano il migliore nella crescita e nello sviluppo, il Milan la squadra con più potenziale”

Intervistato da Leaders in sport, Ivan Gazidis ha parlato dell’evoluzione che il calcio italiano sta avendo negli ultimi anni e di ciò che rappresenta il Milan al suo interno. Ecco le sue parole:

“Il calcio italiano tra tutti i principali campionati ha il maggior potenziale di crescita e sviluppo. Per me, a livello personale e professionale, avere l’opportunità di essere coinvolto in un’avventura del genere è molto stimolante. All’interno del calcio italiano, il Milan è la squadra con il potenziale più grande. Allora, hai il club col potenziale più grande all’interno del campionato con il potenziale di crescita maggiore. Questa è un’opportunità davvero stimolante ed è un momento davvero emozionante per essere qui. Le cose stanno cambiando molto velocemente in Italia, cambiando rispetto all’etichetta che è stata data al calcio italiano negli ultimi 10-15 anni. Il calcio italiano si sta muovendo in una direzione molto positiva, in diverse aree”.