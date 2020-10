Gazidis allontana la Superlega, la UEFA è d’accordo col Milan

“Da oltre 10 anni si sentono speculazioni sulla Superlega” ma l’a.d. rossonero, Ivan Gazidis, spiega che il Milan ha altri obbiettivi.

LA LEADERSHIP DEL MILAN

Al progetto che vorrebbe tutte le più grandi squadre europee in unico campionato si sta lavorando da anni. Ieri, la Superlega ha ottenuto l’endorsement ufficiale da parte del consiglio direttivo uscente del Barcellona.



Come riportato da calcioefinanza, dopo l’assemblea dei soci, Gazidis ha spiegato che: “Ci sono molte riflessioni in corso sulla cosiddetta Super League. Tuttavia, l’attenzione principale del mondo del calcio rimane sullo sviluppo delle competizioni internazionali esistenti e non ci sono proposte che possano portare a una rottura con i campionati nazionali».

Infine, l’ad rossonero chiarisce la posizone del suo club: “Il Milan sta svolgendo un ruolo attivo in tutte le discussioni sul futuro del calcio: la nostra leadership e credibilità ci rende influenti e autorevoli ai diversi tavoli di discussione: in Lega Serie A, ECA, UEFA e FIFA“.

LA POSIZIONE DELLA UEFA

Sulla stessa linea d’onda il massimo organismo del calcio europeo che spiega: “Il Presidente Ceferin ha chiarito in diverse occasioni, che la Uefa si oppone fermamente a questo progetto. La confederazione europea, si rifiuta di distruggere la sua manifestazione principale. Inoltre una Superlega di 10, 12 o anche 24 club, diventerebbe noiosa”.