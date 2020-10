GDM – Il Milan incontra l’entourage di Kabak

Il Milan non molla la pista Ozan Kabak: Il difensore turco classe 2000, che era stato vicino ai rossoneri già a giugno 2019, pare essere una delle prime scelte per sistemare la difesa. Nella giornata di oggi, Gianluca Di Marzio ha segnalato la presenza degli agenti del giocatore a Casa Milan. Lo Schalke 04, però, chiede almeno 25 milioni di euro, 10 in più rispetto a quelli che la dirigenza rossonera sarebbe disposta a spendere. Si valutano anche altri nomi come quello di Antonio Rüdiger, in uscita dal Chelsea. Il difensore tedesco ,inoltre, non è stato convocato per il match odierno contro il Crystal Palace.