GdS – Ancelotti elogia Ibra: “Con uno come lui fai Bingo”

Nell’intervista a Gazzetta dello Sport, Ancelotti si è espresso anche sul numero 11 del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico dell’Everton, che ha condiviso la squadra con Ibra solo nel 2012 con il Paris Saint-Germain, ha parlato con immensa stima dell’attaccante svedese, paladino del suo amato Milan. In vista del derby e del ritorno in campo dello svedese, Ancelotti ha dichiarato: “Ibra è Ibra. Quando trovi un calciatore come lui, fai bingo. Le motivazioni e l’orgoglio sono sempre state la sua forza, ma in assoluto Ibra è un signor professionista”.