GdS – Ancelotti: “l’Inter può spezzare l’egemonia della Juve. Milan resta nel mio cuore”

Intervistato da Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti parla di campionato italiano. Il tecnico dell’Everton si è sbilanciato per quanto riguarda la corsa scudetto, paragonando Inter e Juventus alle inglesi Everton e Liverpool: “L’Inter può spezzare l’egemonia della Juve, come il mio Everton con il Liverpool”. Parole forti, non solo perchè il suo Everton sta vivendo uno stato di grazia dal suo arrivo, ma anche perchè Ancelotti avrà un test importantissimo proprio sabato contro i Reds, nel derby del Merseyside, giocando una partita che per lui è doppiamente speciale: non solo il Liverpool è rivale dei Toffees ma è anche la sua nemesi personale. E così, mentre a Milano si giocherà il derby della Madonnina, sapremo se il Liverpool si riconfermerà la prima squadra della sua città, o se l’Everton sarà prima da sola a punteggio pieno.

La previsione di Ancelotti si basa molto sulla grinta del tecnico dell’Inter Antonio Conte, definito feroce dal suo collega. E proprio questa ferocia, secondo Ancelotti, può portare l’Inter a spezzare il dominio bianconero in Italia. L’allenatore chiude l’Intervista con belle parole anche per il Milan: “ce l’ho nel cuore” e aggiunge, per elogiare il percorso di allenatore e dirigenza: “che lavoro Maldini e Pioli!”.