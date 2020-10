Giacomo Bonaventura, ex giocatore rossonero attualmente in forza alla Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo mancato rinnovo. Il calciatore, ha affermato che si tratta di una scelta della società che lui ha accettato, come riporta la Gazzetta: “È stata una scelta della società che ho accettato, e sono andato avanti”.