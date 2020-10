Gds – Brahim Diaz, il dieci di scorta

Il Milan dovrà rinunciare per qualche partita al suo numero dieci Hakan Calhanoglu, che ieri si è fermato in allenamento. Il privilegio di giocare dietro ad Ibrahimovic contro il Celtic in Europa League, spetta al nuovo arrivato, l’ex City e Real Madrid Brahim Diaz.

Ma come riporta La Gazzetta dello Sport, sostituire Calhanoglu in questo periodo di grazia sarebbe un compito arduo per chiunque. Lo spagnolo, però, ha dimostrato le sue qualità nei pochi minuti giocati finora, trovando la sua prima rete in Serie A alla prima da titolare e non avrà sicuramente timore in questa nuova sfida.