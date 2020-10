GdS – Diciannove anni fa il debutto di Ibra in Europa

Questa sera il Milan farà il suo esordio nei gironi di Europa League a Glasgow contro il Celtic, una gara tra due società ricche di storia. Non sarà una gara come tutte le altre per Zlatan Ibrahimovic.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, lo svedese, 19 anni fa, debuttava con la maglia dell’Ajax in un preliminare di Coppa Uefa contro la squadra scozzese. Da allora l’attaccante rossonero ne ha fatta di strada. Questa sera tornerà a giocare in Europa, proprio contro il Celtic, in una sfida romantica a Celtic Park. Questa volta lo farà con il suo Milan, da protagonista, come piace a lui.