GdS – Europa League, Milan: “Mai visto!”

Il Milan è in Europa League, e ci è arrivato tutt’altro che in tranquillità. Dopo aver giocato due ottime partite di qualificazione contro Shamrock Rovers e Bodo/Glimt, vinte senza problemi, ieri in Portogallo ha rischiato grosso. Come dice la copertina della Gazzetta dello Sport, una partita così non si era mai vista.

Proprio il Rio Ave, dopo aver accorciato le distanze a un quarto d’ora dalla fine, è andato vicinissimo all’impresa segnando il momentaneo vantaggio al primo minuto dei supplementari. Un goal che dà sicurezze ai portoghesi e travolge il Milan, che fino a 25 minuti prima stava amministrando il vantaggio di Saelemaekers.

Poi, al 120′, la benedizione: cross per Calhanoglu, mano ingenua di Borevkovic, doppio giallo al croato e pareggio del turco su rigore. Comincia così una lotteria infinita, che vede gli errori dal dischetto di Colombo (che ha quasi condannato i rossoneri), Bennacer e Donnarumma, che si fa perdonare parando il dodicesimo rigore ad Aderlan.

Il Milan torna in Europa League e, per come ci è arrivato, si prospetta una stagione europea spettacolare.