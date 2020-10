GdS – Ibrahimovic è il play offensivo: come lo svedese cambia la squadra

Zlatan Ibrahimovic è il campione che mancava al Milan. Lo svedese si è ripreso la squadra lo scorso gennaio e non sembra aver voglia di lasciarla andare: domani sera sarà ancora lui a guidare l’attacco contro la Roma.

La Gazzetta dello Sport sostiene che è il modo di giocare dello svedese ad aver cambiato il volto della squadra. Ibrahimovic infatti ha due qualità principali, quella di fungere da play offensivo arretrando e quella di essere praticamente letale sotto porta quando si spinge in area di rigore. E lo svedese non si è nascosto: per lui il Milan punta allo Scudetto.