GdS- Il Milan capolista, crea valore baby da 200 mln

Negli ultimi due anni a Milano, sponda rossonera, sono sbarcati nove uder 25. E grazie alle loro prestazioni hanno fatto la fortuna del Milan

Da 136 mln a oltre 200 mln

Il valore della rosa del Milan è cresciuto grazie alle prestazioni dei nove baby. Il valore, infatti, è passato da 136 a oltre 200 milioni. L’exploit maggiore resta quello di Theo Hernandez, e stesso discorso vale anche per Bennacer, valutati 50 milioni di euro. Discorso simile anche per Saelemaekers e Leao, protagonisti di un ottimo inizio di stagione che potrebbe far lievitare anche il valore del loro cartellino. Con le proiezioni che vanno rispettivamente dai 20 ai 30 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport